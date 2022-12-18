Донецк, 18 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Союзные войска в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки уничтожили два танка и десять единиц военной техники, в том числе бронированной и специальной. Ликвидированы 15 нацистских боевиков. Об этом сообщили 18 декабря в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Василий Иванов ИА REGNUM Т-64 БВ

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка («Т-64БВ»), десять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 15 человек», — говорится в официальном телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Напомним, днем ранее Народная милиция ДНР сообщала об уничтожении за сутки 17 декабря двух танков «Т-64БВ», одной самоходной артиллерийской установки «2С1 Гвоздика», одной мобильной радиолокационной станции, восьми единиц бронированной и автомобильной техники. Были также сбиты два беспилотника. В ходе боев были ликвидированы свыше 30 человек живой силы противника.