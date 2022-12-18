Рим, 18 декабря, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Военный бюджет Италии не нужно увеличивать сверх 2% ВВП, установленных на саммите стран НАТО в 2014 году. Об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью, опубликованном газетой La Stampa 18 декабря.

esercito. difesa. it Итальянская армия

Он подчеркнул, что с тех пор власти Италии исполняли это обязательство, в том числе когда правительство возглавлял Джузеппе Конте, который теперь стал лидером «Движения пяти звёзд», выступающего против отправки военной помощи киевскому режиму.

«Достижение порога в 2% будет уже значимым результатом. Не вижу никакой пользы и необходимости ставить другие цели», — сказал Крозетто.

Министр отметил, что действующее правительство Италии вскоре примет решение отправить новый пакет военной помощи на Украину. По поводу позиции Конте и «Движения пяти звёзд» Крозетто заявил, что власти республики якобы также ищут способы достичь деэскалации конфликта на Украине и готовы выслушать альтернативные предложения, но не «демагогию».

Напомним, 13 декабря депутаты сената парламента Италии одобрили резолюцию, представленную правящей коалицией, о продолжении поставок оружия Киеву в 2023 году.