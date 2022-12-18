Лима, 18 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Массовые протесты в Перу, которые произошли из-за недавнего ареста президента страны Педро Кастильо, стали причиной перекрытия дорог и приостановки железнодорожного движения, а также не позволяют сотням туристов, включая путешественников из США, покинуть латиноамериканскую страну. Об этом 17 декабря сообщил телеканал NBC.

(сс) My Favorite Pet Sitter Дороги Перу

Отмечается, что вызванные объявлением импичмента, арестом и задержанием экс-президента Перу Педро Кастильо массовые протесты, в ходе которых погибли уже свыше 20 человек, стали причиной того, что возглавившая после этого страну бывший вице-президент Джина Баварт заняла по отношению к манифестациям непримиримую позицию и ввела чрезвычайное положение на перуанской территории.

При этом указывается, что перекрытие в результате этого дорог и приостановка железнодорожного сообщения ведут к подрыву туристической сферы в стране. Также уточняется, что из-за политической нестабильности несколько сотен туристов, в число которых входят туристы из США, застряли у подножия знаменитого города инков Мачу-Пикчу.

Кроме того, отмечается, что ранее действующие власти Перу пообещали доставить в страницу страны — город Лиму — всех застрявших на перуанской территории туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Верховный суд Перу назначил 18 месяцев предварительного заключения для бывшего президента страны Педро Кастильо, которого обвиняют в мятеже и заговоре.