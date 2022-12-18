NBC: туристы из США из-за массовых протестов застряли в Перу
NBC: туристы из США не могут покинуть территорию Перу из-за массовых протестов
Лима, 18 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Массовые протесты в Перу, которые произошли из-за недавнего ареста президента страны Педро Кастильо, стали причиной перекрытия дорог и приостановки железнодорожного движения, а также не позволяют сотням туристов, включая путешественников из США, покинуть латиноамериканскую страну. Об этом 17 декабря сообщил телеканал NBC.
Отмечается, что вызванные объявлением импичмента, арестом и задержанием экс-президента Перу Педро Кастильо массовые протесты, в ходе которых погибли уже свыше 20 человек, стали причиной того, что возглавившая после этого страну бывший вице-президент Джина Баварт заняла по отношению к манифестациям непримиримую позицию и ввела чрезвычайное положение на перуанской территории.
При этом указывается, что перекрытие в результате этого дорог и приостановка железнодорожного сообщения ведут к подрыву туристической сферы в стране. Также уточняется, что из-за политической нестабильности несколько сотен туристов, в число которых входят туристы из США, застряли у подножия знаменитого города инков Мачу-Пикчу.
Кроме того, отмечается, что ранее действующие власти Перу пообещали доставить в страницу страны — город Лиму — всех застрявших на перуанской территории туристов.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Верховный суд Перу назначил 18 месяцев предварительного заключения для бывшего президента страны Педро Кастильо, которого обвиняют в мятеже и заговоре.