Вашингтон, 18 декабря, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Новая информация о притеснениях противников Демпартии США в период президентских выборов оказалась в руках журналистов Fox News.

(сс) DonkeyHotey Демократы и республиканцы

Так, журналист Мэтт Таиби обнародовал новые документы, согласно которым ФБР поддерживало контакты с Twitter, отдавая распоряжения удалять аккаунты тех, кто хоть как-то был опасен для Демпартии.

Это внутренние документы Twitter, отмечает Таиби. Приводится пример такой цензуры: Элвис Чан, высокопоставленный агент ФБР, послал в адрес «своих людей» в Twitter список аккаунтов, которые нужно забанить. Аккаунты были, как отмечается, сатирического содержания.

ФБР, таким образом, имело глубокие связи в Twitter, который серьёзно цензурировался, наказывая пользователей за то, что они высмеивали демократов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Таиби в начале декабря обнародовал документы о цензуре Twitter «в пользу» Демпартии.

Читайте также: Журналист заявил, что власти США заставляли Twitter цензурировать посты