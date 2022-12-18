Оренбург, 18 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика погибли четыре человека. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По предварительным данным установлено, что около 10:30 [8:30 мск] произошло столкновение легкового и грузовой автомобилей. Погибли четыре человека, один в тяжелом состоянии», — говорится в распространенном сообщении.

По информации источника, столкновение двух транспортных средств произошло на 74-м километре дороги Самара — Б. Черниговка — Республика Казахстан в Первомайском районе Оренбургской области.

Как передает ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем Telegram-канале сообщал о ДТП, в результате которого пострадали двое детей и женщина.