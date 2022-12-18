Москва, 18 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Закон, которым определяется процедура утверждения Советом Федерации кандидатуры председателя Счетной палаты, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 18 декабря на официальном портале правовой информации.

Audit.gov.ru Счетная палата РФ

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В документе обозначены нормы о Счетной палате, которые приведены в соответствие с обновлённой Конституцией РФ. Теперь ранее находившийся в компетенции Госдумы РФ вопрос назначения и освобождения от должности главы Счётной палаты относится к ведению Совета Федерации.

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Новый закон устанавливает, что председатель Счетной палаты назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента России. Решение о досрочном освобождении от должности председателя Счётной палаты принимают также сенаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, которым действующий закон о Счётной палате приводится в соответствие с Конституцией РФ и уточняются полномочия палаты, был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении 13 декабря. 14 декабря документ одобрен Советом Федерации.