Вашингтон, 18 декабря, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Бывший посол США в России Джон Салливан, который был свидетелем встречи секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и директора ЦРУ Уильяма Бернса в 2021 году, заявил, что решение о начале спецоперации ещё тогда «было предрешено», сообщает американская газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По заявлению экс-посла США, обсуждая Украину, Николай Патрушев смотрел на Бернса и говорил: «Мы можем это сделать. Мы вернулись». Эти слова Джон Салливан описал как принятое решение о специальной военной операции на Украине.

В начале ноябре прошли встречи Николая Патрушева и директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Стороны обсудили российско-американские отношения, вопросы межведомственного взаимодействия с акцентом на борьбе с международным терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что кризис на территории Украины становится, без преувеличения, поворотным моментом в истории международных отношений.

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