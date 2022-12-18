Берлин, 18 декабря, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Немецкий генерал Рупрехт фон Батлер доложил в минобороны Германии о поставке неисправной техники в войска. В ходе учений все поставленные бронемашины и боевые машины пехоты вышли из строя. Генерал назвал эту ситуацию полным провалом.

(CC BY-NC 2.0) anriro96 Бундесвер

«C 18 боевых машин пехоты, с которыми рота начинала учения, боевая готовность упала до нуля боевых машин пехоты в течение последних восьми дней. Значит, полный провал. Последние две «Пумы», которые еще оставались в строю, также вышли из строя», — передает слова военачальника газета Der Spiegel.

Речь идет о поломке боевых танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Puma на учениях в Мюнстере и Нижней Саксонии. Как отметил генерал, вложение немалых средств из бюджета Германии в БМП Puma не оправдало ожиданий.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц опроверг утверждение о неспособности Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) выполнять оборонные задачи страны или ее союзников.