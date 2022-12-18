Киркук, Ирак, 18 декабря, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Восемь сотрудников федеральной полиции Ирака погибли в провинции Киркук при взрыве бомбы, по предварительным данным заложенной боевиками террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 18 декабря сообщает телеканал Rudaw.

William John Gauthier Киркук

По информации источника, несколько полицейских машин на пути своего следования попали в засаду близ населенного пункта Эль-Хувейдж, расположенного в 55 километрах к северо-западу от административного центра провинции.

Отмечается, что среди восьми погибших значится офицер сил министерства внутренних дел Ирака.

Как передает ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минобороны Турции сообщалось о ликвидации на севере Ирака двух боевиков организации «Рабочая партия Курдистана», признанной террористической на территории турецкого государства.