Самара, 18 декабря, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Устранение последствий ранее прошедшего в Самаре ледяного дождя ведут в настоящее время городские коммунальные службы. Об этом 18 декабря говорится в сообщениях самарских районных администраций.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Ледяной дождь

Уточняется, что работники коммунальных служб города в данный момент обрабатывают территорию противогололёдным материалом.

При этом ранее очевидцы разместили на своих страницах в соцсетях и в телеграм-каналах видеозаписи и фотографии последствий прошедшего в Самаре мокрого снега и ледяного дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в подмосковном городе Дзержинский коммунальные службы не успевают очищать дороги от снега, в котором застревают автомашины.