Голая Пристань, Херсонская область, 18 декабря, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Город Голая Пристань в Херсонской области подвергся обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 18 декабря журналистам сообщил представитель экстренных служб региона.

U.S. Army Europe Images ВСУ

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 23:30 мск ВСУ выпустили по городу Голая Пристань восемь снарядов ствольной артиллерии», ― отметил представитель экстренных служб.

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Пока о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры ничего не сообщается, эта информация уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря под обстрелом бандеровских карателей оказался город Новая Каховка в Херсонской области. Ранним утром военные киевского режима выпустили по населённому пункту шесть снарядов ствольной артиллерии.