ВСУ обстреляли город Голая Пристань в Херсонской области
Город Голая Пристань в Херсонской области попал под обстрел киевских боевиков
Голая Пристань, Херсонская область, 18 декабря, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Город Голая Пристань в Херсонской области подвергся обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 18 декабря журналистам сообщил представитель экстренных служб региона.
«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 23:30 мск ВСУ выпустили по городу Голая Пристань восемь снарядов ствольной артиллерии», ― отметил представитель экстренных служб.
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Пока о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры ничего не сообщается, эта информация уточняется.
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Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря под обстрелом бандеровских карателей оказался город Новая Каховка в Херсонской области. Ранним утром военные киевского режима выпустили по населённому пункту шесть снарядов ствольной артиллерии.