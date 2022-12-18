Донецк, 18 декабря, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ясиноватую и Макеевку Донецкой Народной Республики, сообщается 18 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

Факт артобстрела по направлению н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая был зафиксирован в 11:36 по местному времени. Всего было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». В 11:38 мск ВСУ обстреляли Кировский район города Макеевки, выпустив четыре снаряда из РСЗО той же модели.

О повреждениях или возможных пострадавших на данный момент не сообщается.

Как передает ИА REGNUM, ранее мэр Донецка Алексей Кулемин сообщил, что при обстреле Ворошиловского района города повреждены здания детского сада №18 и Дома детского творчества.