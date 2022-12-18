Кишинёв, 18 декабря, 2022, 11:54 — ИА Регнум. По словам вице-премьера Молдавии Андрея Спыну, республика якобы смогла достичь «независимости» от поставок газа из России. Он сообщил об этом 18 декабря в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставки газа

«Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый Газпромом. С прошлого года мы обещали создать резервы и найти альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Нам удалось это сделать», — написал он в своём сообщении.

Также Спыну отметил, что на протяжении последнего месяца компания «Молдовагаз» получит от «Энергокома» порядка 100 млн кубометров газа по средней цене $1108,61 за тысячу кубометров.

При этом молдавский вице-премьер утончил, что в эту цену входит цена покупки голубого топлива, а также расходы на его транспортировку и хранение.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в правительстве Молдавии заявили, что Национальному агентству по урегулированию в энергетике (НАРЭ) страны следует пересмотреть тарифы на электроснабжение и отопление.