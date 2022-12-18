Ватикан, 18 декабря, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Документ об отречении подписал папа Римский Франциск на случай, если его состояние здоровья внезапно ухудшится, заявил понтифик в интервью ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск I

«Я уже подписал документ о своем отречении», — рассказал Франциск.

Он пояснил, что документ был подписан ещё тогда, когда государственным секретарём Ватикана был Тарчизио Бертоне (находился на этой должности с 15 сентября 2006 г. по 15 октября 2013 г.).

По словам понтифика, он сказал тогда Бертоне, что «в случае препятствий по медицинским причинам или по каким-либо другим» передаёт в его руки документ об отречении.