Афины , 18 декабря, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Греция отправляет на Украину миллионы евро, участвуя в кредитной поддержке этой страны Евросоюзом, сообщил 18 декабря греческий новостной портал Pronews.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Константинович Атаманов. 1954. СССР В погоне за золотой антилопой

По данным журналистов, помимо вооружения, Афины также участвуют в поддержке Украины в финансовом плане, предоставляя кредиты после соответствующего решения правительства премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Первый заместитель министра финансов Греции Тодорос Скилакакис подписал решение властей ЕС о предоставлении чрезвычайной макроэкономической финансовой помощи Украине от ЕС в виде кредитов на сумму €1 и €5 млрд. Первый кредит в €1 млрд уже был предоставлен Украине в августе 2022 года, а кредиты в размере €5 млрд только будут предоставлены Киеву. На Грецию из общей гарантированной ЕС суммы кредитов в €3,66 млрд приходится около €45 млн.

Целями чрезвычайной макроэкономической финансовой помощи со стороны ЕС являются восполнение дефицита финансирования, с которым сталкивается Украина в 2022 году. По данным Международного валютного фонда, этот дефицит составляет около $39 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объем торговли между Китаем и Украиной в январе–ноябре упал в годовом исчислении до $7 млрд.