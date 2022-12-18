Москва, 18 декабря, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы оценил загруженность столичных дорог на 10:00 воскресенья в 4 балла. Об этом 18 декабря сообщается в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт

«Из-за последствий сильного снегопада движения на 10:00 оценивается в 4 балла. В течение дня просим отказаться от поездок на личном транспорте — так коммунальные службы быстрее почистят дороги», — говорится в сообщении.

Также в Департаменте транспорта порекомендовали выбирать для поездок метро, МЦК (Московское центральное кольцо) и МЦД (Московские центральные диаметры), а также поезда «Аэроэкспресс» для безопасных поездок в аэропорт.

Уточняется, что в течение дня загруженность дорог Москвы может достичь 6 баллов.

Как передает ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости сообщил о рекордном для Москвы уровне снежного покрова в 33–38 сантиметров.