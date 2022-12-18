Московская область, 18 декабря, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В подмосковном городе Дзержинский коммунальные службы не успевают очищать дороги. Машины застревают в снегу. Об этом сообщают местные жители в телеграм-каналах.

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженные машины

«Колёса машин пробуксовывают, приходится толкать», ― сообщает тг-канал «Подмосковье №1» со ссылкой на своего подписчика.

На видео другого пользователя видно, что дороги в Дзержинском расчищены, однако заваленными снегом оказались припаркованные у обочины автомобили.

«Спасибо коммунальным службам за то, что почистили дороги», ― с сарказмом благодарит Татьяна.

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Днём ранее власти городского округа заявляли, что снегоуборочная техника в Дзержинском вышла на дороги города с 5 часов утра. Отмечалось, что коммунальщики трудятся по 12 часов в день, расчищая город от снега. Нередко приходится работать ночью, если в городе снегопад.

На сегодняшний день с поставленными задачами коммунальщики стараются оперативно справляться, указали в администрации городского округа.

Напомним, ранее администрация городского округа Дзержинский выпустила штормовое предупреждение. Так, по данным синоптиков, ночью 18 декабря по Московской области ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель, усиление северного ветра с порывами до 15 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы.