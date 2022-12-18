Снежинск, Челябинская область, 18 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Пожар в городе Снежинске (Челябинская область) произошёл утром 18 декабря в торговом центре «Универмаг», сообщили в пресс-службе местного МЧС.

Цитата из Пожар в ТЦ Снежинска. 18.12.2022. Челябинск. Россия Пожар в ТЦ Снежинска

Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Посетители магазина и персонал эвакуированы.

По данным очевидцев, загорелся один из верхних этажей здания. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания. На фоне сильного задымления эвакуируемых спускали по пожарной лестнице.