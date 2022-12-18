Москва, 18 декабря, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Свои поздравления премьер-министру Республики Казахстан Алихану Смаилову направил председатель правительства России Михаил Мишустин. Поздравительная телеграмма 18 декабря обнародована на сайте российского правительства.

government.ru Михаил Мишустин и Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

«Уважаемый Алихан Асханович! От имени правительства Российской Федерации и от себя лично передаю вам сердечные поздравления с юбилеем. Хотел бы особо отметить ваш значимый вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, связывающих Российскую Федерацию и Республику Казахстан», — говорится в поздравительном послании.

Также глава правительства РФ указал, что благодаря активному взаимодействию правительств двух стран идёт продвижение масштабных совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях.

Кроме того, Мишустин отметил важность сотрудничества России и Казахстана в рамках ЕАЭС и СНГ, и добавил, что он уверен в том, что продолжение углубления евразийской интеграции является отвечающим интересам обеих стран, а также других государств — участников союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря сборная России по хоккею в рамках Кубка Первого канала одержала крупную победу над командой Казахстана со счетом 6:2.