Москва, 18 декабря, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В результате обрушившегося на столицу России сильного снегопада на улицах Москвы застревают маршрутные автобусы. Заснятые очевидцами кадры и фотографии этого 18 декабря выкладывает ряд российских телеграм-каналов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

На выложенных в интернет видеозаписях и фото видно, как маршрутные автобусы из-за снежных заносов застревают, и одной из остановок скопилось пять транспортных средств, которые перекрыли движение транспорта на дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 18 декабря в Москве свыше полусотни авиарейсов были задержаны или отменены.