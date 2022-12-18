Симферополь, 18 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Крыму из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, сообщает 18 декабря министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

В ведомстве заявили, что штормовое предупреждение продлится до 19 декабря из-за сильного ветра с порывами до 22 м/с. По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Крыма, во второй половине дня и до конца суток 18 декабря, в течение суток 19 декабря в Крыму ожидается усиление северо-западного с переходом на северо-восточный ветра со скоростью 17–22 м/с.

Синоптики также предупреждают о похолодании до минус 4 градусов и снеге в Республике Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что в Москве ночью 19–20 декабря похолодает до минус 11–16 градусов, по области столбик термометра опустится до минус 20 градусов.

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