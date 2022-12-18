Вашингтон, 18 декабря, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Кризис на территории Украины становится, без преувеличения, поворотным моментом в истории международных отношений. Об этом в интервью Newsweek заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кризис на Украине

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«Последствия дальнейшего наращивания поставок вооружений киевским преступникам поистине непредсказуемы», ― подчеркнул дипломат.

Антонов указал на то, что администрация США полностью игнорирует озабоченности российской стороны, которые Москва не перестаёт доводить до Вашингтона по всем доступным каналам.

«Практические шаги Белого дома, постоянно «повышающего ставки» через отправку всё более мощного оружия, говорят об одном: Вашингтон ведёт дело к эскалации», ― добавил российский посол.

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По его словам, Вашингтон всё глубже втягивается в киевский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты в статье китайской газеты Global Times заявили, что Вашингтон и Брюссель не стремятся снизить напряжённость конфликта между Россией и Украиной, напротив, предоставляя Киеву оружие и боеприпасы, они движутся в противоположном направлении.