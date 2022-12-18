Анкара, 18 декабря, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Спецтехнику для аэродрома и запасные части для военных вертолётов безвозмездно передало грузинским Силам обороны правительство Турции. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба турецкого минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Командование авиации и воздушной обороны турецкой стороны безвозмездно передало две единицы спецтехники для аэродрома и запасные части вертолётов UH-1H», — указывается в сообщении.

Также отмечается, что церемония передачи авиационной техники проходила на авиабазе в Марнеули около Тбилиси в рамках соглашения о военно-финансовом сотрудничестве двух стран.

При этом добавляется, что командующим Силами воздушной обороны Грузии Серго Нинуа и военным атташе Турции Бураком Алтинером был подписан об этом соответствующий меморандум.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Турции за предыдущую неделю было задержано почти две тысячи иностранных граждан, находившихся на территории страны нелегально.