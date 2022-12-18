Пекин, 18 декабря, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Объем торговли между Китаем и Украиной в январе–ноябре упал в годовом исчислении на 58,9%, до $7 млрд, сообщает 18 декабря главное таможенное управление Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

Согласно данным таможни КНР, за 11 месяцев этого года Китай экспортировал на Украину товаров на $3,09 млрд, что на 63% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Украина поставила Китаю товаров на $3,98 млрд, что на 54,9% меньше в годовом исчислении. При этом в ноябре объем товарооборота между двумя странами составил $439 млн, что на треть больше по сравнению с октябрем.

В таможенном управлении КНР также сообщили, какие товары Китай закупает на Украине, в первую очередь это кукуруза, железная руда, подсолнечное масло и полуфабрикаты для его производства, ферроникель, зерновые, говядина, латунь, а также пищевое соевое масло. Китай же поставляет на Украину устройства для обработки данных, химические средства, фотоэлементы, полиэтилентерефталат, смартфоны, телекоммуникационное оборудование, сантехнику.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на международные ограничения и санкции, товарооборот между Ираном и Китаем за последние девять месяцев вырос на 20%.

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