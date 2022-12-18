Киев, 18 декабря, 2022, 11:14 — ИА Регнум. О полном восстановлении в Киеве системы теплоснабжения заявил 18 декабря глава города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

PIX1861 Батарея отопления

Отметив, что в столице постепенно возвращаются к работе все сферы, работа которых была прекращена в последние дни, глава города уточнил, что «полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы».

«Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме, — пишет Кличко. — В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом».

Напомним, Киев был обесточен 16 декабря, начались проблемы с подачей воды и тепла потребителям. Накануне, 17 декабря, Кличко заявил, что теплоснабжение восстановлено для 75% жителей Киева.