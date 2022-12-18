Берлин, 18 декабря, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Негативным считают влияние миграции на страну 47% жителей Германии, сообщает DPA. Опрос проведён среди 2016 жителей Германии 2–6 декабря компанией YouGov.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

При этом 44% германских граждан высказываются за ужесточение правил иммиграции.

Однако 29% жителей Германии, напротив, считают миграцию положительным моментом для страны, а упрощение правил миграции поддерживает пятая часть граждан.

За то, чтобы не менять в Германии правила миграции, выступают 28% жителей страны.

Также отметим, что 61% жителей Германии отрицательно оценивает миграционную политику страны, причём 28% называют её «очень плохой». При этом 27% опрошенных довольны тем, как власти решают проблему миграции.