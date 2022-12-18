Брюссель, 18 декабря, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Евросоюз достиг соглашения по масштабной реформе европейского углеродного рынка, сообщает 18 декабря французское издание Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Выбросы

Согласно пресс-релизу европейского парламента, после примерно 30 часов жестких переговоров евродепутаты из Европейского парламента и стран — членов ЕС заключили соглашение о повышении амбиций и расширении масштабов углеродного рынка. Чтобы покрыть свои выбросы CO₂, производители электроэнергии и энергоемких отраслей, включая сталелитейную, цементную, в ЕС теперь должны покупать «разрешения на загрязнение» на европейском рынке квот на выбросы (ETS).

Реформа, предложенная в июле 2021 года Европейской комиссией, направлена ​​на достижение амбициозных целей по сокращению выбросов парниковых газов, предусмотренных климатическим планом ЕС. Согласно достигнутому соглашению, темпы сокращения предлагаемых квот ускорятся, и к 2030 году сокращение составит 62% по сравнению с 2005 годом (по сравнению с предыдущей целью в 43%), что де-факто означает, что заинтересованные производители должны будут в обязательном порядке сократить свои выбросы на 62%.