Донецк, 18 декабря, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В результате обстрела боевиками преступного режима Киева Ворошиловского района Донецка получили повреждения здания детского сада и Дома детского творчества. Об этом 18 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артилерия ВСУ

«По поступившей информации в результате утреннего обстрела со стороны украинских карателей повреждение получили здания детского сада № 18 и Дома детского творчества в Ворошиловском районе по Школьному бульвару — выбито остекление окон», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 28 раз подвергли обстрелам территорию ДНР.