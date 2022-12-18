Киевские боевики обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS — СЦКК
Луганск, 18 декабря, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск Луганской Народной Республики из американских РСЗО HIMARS. Об этом 18 декабря сообщается в представительстве ЛНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Juliusz Sabak
Американская РСЗО HIMARS
По информации источника, обстрел произошел 18 декабря в 3:24 по местному времени (совпадает с мск). Всего было выпущено четыре ракеты из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS.
Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется.
Как передает ИА REGNUM, ранее в СЦКК ДНР сообщали об обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны вооруженных сил Украины в ночь на 18 декабря.