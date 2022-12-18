Донецк, 18 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 28 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины]», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 133 единицы различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град»; танки; артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм; а также минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Ворошиловский, Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Горловка, Широкая Балка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка и Старомихайловка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СЦКК ЛНР и ДНР рассказали, что ракеты для используемых боевиками Киева американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS являются несовершенными, так как у них боевая часть нередко не срабатывает.