Москва, 18 декабря, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Недавно британский Королевский институт международных отношений (Чатем-Хаус) опубликовал статью директора программы по России и Евразии Джеймса Никси, в которой тот высказал мнение о том, что Запад не сможет победить Россию, даже победив в конфликте на Украине, и для этого нужно уничтожить в российском сознании нечто под названием «имперская идея». О том, насколько правомочными являются такого рода заявления от представителей Запада, рассуждает 18 декабря обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

«Имперский зуд засел в россиянах так глубоко, что его нужно искоренить не только из российского арсенала, но и из намерений и настроений элит и простого народа. Этого сложно будет добиться, потому что многие верят в эту идею с религиозным пылом — даже Русская православная церковь оправдывает российскую «имперскость» мессианством», — приводит он цитату из публикации Никси.

Как отмечает Нармания, в этом случае представитель крупнейшей колониальной империи в мире, так называемой владычицы морей, которая в ходе процесса колонизации обильно «сдабривала маршрут кровью» — в Южной Африке, Индии, Китае и так далее, упрекает другой народ в наличии у него имперских амбиций.

Также напоминается, что после окончания холодной войны Британия, США и Евросоюз провозгласили себя хозяевами мира и попутно изобрели более утонченные способы обогащения за чужой счет, изменяя механизм, но оставляя суть — сохранение своего благополучия за счёт эксплуатации других народов при параллельном укреплении в своём сознании идеи о собственной исключительности, в чём их особенно убедил развал СССР.

При этом Нармания отметил, что после этого Запад начал менять мир по своему образу и подобию, сделав аксиомой необходимость экспорта западной «демократии», при которой хорошо лишь то, что Запад посчитает хорошим, и дурно лишь то, что он осудит.

«Под этим знаменем проходили бомбардировки Югославии, вторжения в Афганистан и Ирак, «арабская весна», операция НАТО в Ливии. При этом истребления мирных жителей в ДНР и ЛНР Запад предпочитал не замечать», — говорится в статье.

Кроме того, обозреватель указал, что дальнейшее развитие событий показало, что так называемый цивилизованный мир оказался неправ и фактически нигде не достиг заявленных целей, однако продолжает считать свою точку зрения единственно верной и навязывать ее всему миру, что и показывают заявления Никси.

«При этом то, что Никси пытается выдать за имперское мышление, — не что иное, как попытка себя защитить от этого натиска. Россия не стала частью западного мира после распада СССР, она оказалась слишком отличной от него в идейном смысле, чтобы отказаться от своего культурного наследия. И слишком большой и богатой, чтобы США, Британия и их союзники оставили это без внимания», — также говорится в материале.

«Безусловно, с имперским мышлением нужно бороться. Именно это и делает Россия, бросая вызов однополярному миру. Это очень непростой путь, но в этом противостоянии Россия осмысляет себя и пытается сформулировать свое видение будущего — этого права она едва не лишилась после распада СССР. Конечно, это осмысление не произойдёт быстро, но процесс уже запущен, и остановить его не получится», — заключается в статье.

Как передавало ИА REGNUM, ранее американская газета The New York Times со ссылкой на слова экс-посла США в РФ Джейка Салливана сообщила, что в ходе своей встречи в Москве в ноябре с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым глава американского Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс заявлял, что западные страны будут «решительно и сплоченно» реагировать в случае начала военных действий на украинской территории.