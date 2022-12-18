На Камчатке ребёнок пострадал под снежными завалами
Снегоуборочная машина засыпала снегом ребёнка на Камчатке
Петропавловск-Камчатский, 18 декабря, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Камчатском крае под завалами снега пострадал ребёнок. Об этом 18 декабря сообщили в прокуратуре региона.
Инцидент произошёл вечером 17 декабря. Двое детей играли во дворе дома на улице Нахимова в микрорайоне Рыбачий.
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«Водитель снегоуборочной техники, производивший расчистку, не заметил мальчика и отбросом снежного покрова засыпал его», ― уточнили в надзорном ведомстве.
Ставшие очевидцами произошедшего граждане быстро среагировали, подали сигнал водителю и оказали помощь ребёнку.
11-летний мальчик получил ушибы мягких тканей и в настоящее время находится на амбулаторном лечении.
По факту случившегося прокуратура организовала проверку соблюдения техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Магадане погиб ребёнок. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, мальчик получил из-за схода снежной глыбы с крыши детского сада, возле здания которого он играл.