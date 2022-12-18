Берлин, 18 декабря, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Меры воздействия на Россию в контексте проведения российскими военными спецоперации на Украине обсудили американские и германские чиновники, сообщили в минфине США.

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Американское ведомство сообщило, что в Берлине 17 декабря прошла встреча при участии первого заместителя министра финансов США Адевале Адейемо. Американский представитель обсудил с германскими должностными лицами тему новых антироссийских санкций.

Со стороны Германии в переговорах участвовали глава ведомства федерального канцлера Германии Вольфганг Шмидт, помощник главы правительства по экономическим вопросам Йорг Кукис, госсекретарь минэкономики Германии Удо Филипп.

Другим вопросом, ради обсуждения которого американский чиновник прибыл в Берлин, стало оказание финансовой помощи Киеву. Адейемо заверил германскую сторону, что США готовы дальше совместно работать над тем, чтобы «призвать к ответу Россию».

Предполагается, что Россия отреагирует на санкции, в том числе откажется от своих планов по Украине на фоне введения потолка цен на нефть и запрета поставок российской нефти морем. Помощь Киеву будет оказана со стороны ЕС в размере €18 млрд.

Напомним, с 5 декабря недружественные России страны (G7, Австралия и ряд стран ЕС) ввели так называемый потолок цен на нефть в размере $60 за баррель. Кроме того, запрещена покупка российской нефти, транспортируемой морем.