Вашингтон, 18 декабря, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Вашингтоне заявили о возможности расширения сотрудничества между США и Литвой в сфере разведки, сообщает пресс-служба Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По данным сообщения пресс-службы Пентагона, представители оборонных ведомств двух стран договорились рассмотреть возможности расширения сотрудничества в разведывательной сфере. В соответствующих консультациях приняли участие замминистра обороны США по разведке Рональд Малтри и глава оборонного ведомства Литвы Арвидас Анушаускас.

Стороны обсудили возможности расширения обмена разведданными для информирования лидеров по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также договорились рассмотреть темы по будущему взаимодействию в сферах разведки и безопасности, включая соперничество великих держав и трансграничные вопросы, безопасность в Арктике и изменение климата.

В Пентагоне рассматривают Литву в качестве стратегического партнера в разведывательной сфере.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание Bloomberg сообщило о проблемах с обеспечением вооружениями стран НАТО, которые наблюдаются у Пентагона из-за его военных поставок Киеву.

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