Мелитополь, 18 декабря, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Главным требованием для создания безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции называется отвод украинских войск на безопасное расстояние, с которого ВСУ не смогут наносить артобстрелы АЭС. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 18 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«Западные страны и режим Зеленского продолжают спекулировать на теме создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Хотя всем очевидно, что опасность для атомной станции исходит исключительно от боевиков Зеленского, которые неоднократно обстреливали объект», — заявил Рогов.

Также член главного совета администрации Запорожской области отметил, что защита и охрана ЗАЭС будет полностью относиться к компетенции Российской Федерации.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе атомной электростанцией по числу блоков и установленной мощности. В декабре 2021 года ЗАЭС установила абсолютный рекорд мощности в 6140 мегаватт.

Как передает ИА REGNUM, ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с ТАСС заявил о высокой эффективности защитных ограждений, возведенных за последние месяцы на Запорожской АЭС.