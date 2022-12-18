Сеул, 18 декабря, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Сеуле заявили, что баллистические ракеты КНДР были запущены из провинции Пхёнан-Пукто, сообщает 18 декабря агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

В Южной Корее заявили, что обнаружили баллистические ракеты, выпущенные из района уезда Тончхан в провинции Северный Пхёнан в сторону Восточного моря, также называемого Японским морем. Запуск двух ракет был осуществлен в период с 11:13 до 12:05 по местному времени из района, где расположен крупный ракетный полигон. Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи отметил, что речь идет о баллистических ракетах средней дальности. Они пролетели около 500 км и были запущены под крутым углом.

В южнокорейском комитете отметили, что, усиливая наблюдение, военные Южной Кореи поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами. В Сеуле добавили, что сохраняют возможность дать «сокрушительный ответ на любые провокации» Пхеньяна.

Южнокорейские военные назвали запуск ракет КНДР нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, подрывающим мир и стабильность в регионе, и призвали прекратить подобные действия.

Напомним, запуск баллистических ракет состоялся после того, как Пхеньян объявил 16 декабря, что провел испытания твердотопливного двигателя большой тяги, которые государственные СМИ КНДР назвали важным испытанием «для разработки системы стратегического оружия нового типа». Несмотря на жесткие международные санкции, сказывающиеся на северокорейских программах вооружений, Пхеньян создал арсенал межконтинентальных баллистических ракет. Однако все межконтинентальные баллистические ракеты КНДР работают на жидком топливе. Северокорейский лидер Ким Чен Ын считает разработку твердотопливных двигателей стратегическим приоритетом для создания более совершенных ракет.