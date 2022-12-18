Москва, 18 декабря, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Уровень снега в столице России на утро 18 декабря составил 33–38 сантиметров в зависимости от района. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Владимир Югасов ИА REGNUM Заснеженная Москва. 18 декабря 2022

«К 09:00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова всего за сутки увеличилась на 10 сантиметров — с 23 до 33 сантиметров <…> на Балчуге сугробы выросли до 38 сантиметров. По статистике, таких сугробов в этот день не было никогда за всю метеоисторию», — говорится в сообщении.

Также Тишковец отметил, что уровень снега в 33–38 сантиметров стал рекордным, побив результат 1989 года. В том году в столице наблюдался 31-сантиметровый снежный покров.

Как передает ИА REGNUM, ранее Тишковец в своем Telegram-канале сообщал о возможно рекордном количестве суточного максимума осадков для 18 декабря.