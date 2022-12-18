Киев, 18 декабря, 2022, 10:13 — ИА Регнум. После полугода проживания на территории Великобритании из-за «невыносимых» стоимости и условий жизни беженка с Украины вернулась к себе на родину. Об этом 18 декабря сообщает Gazette and Herald.

A363 Троубридж

Отмечается, что женщина с тремя своими детьми прибыла в город Троубридж на юге Англии около шести месяцев назад, и за это время, как она рассказала, её семья так и не смогла найти себе подходящее жильё.

«Наши спонсоры арендовали для нас квартиру с одной спальней в Троубридже. Здание старое, в окнах и дверях есть щели, поэтому в квартире очень холодно, в то же время мой счёт за электричество составил 300 фунтов стерлингов (порядка 24 тысяч рублей. — Прим. ред.)», — рассказала беженка.

Также она рассказала, что из-за сырости в квартире появилась плесень и у её детей начался кашель, после чего она начала поиски нового жилья. Однако таковые не увенчались успехом, и женщина не смогла устроиться на работу, в результате чего она была вынуждена вернуться на Украину.

В то же время украинская беженка заявила, что она надеется с детьми вернуться в Великобританию и пробыть там, пока на Украине вновь не будет безопасно.

«Я очень надеюсь, что в новом году мы найдём арендодателя с добрым сердцем, который с пониманием отнесется к нашей ситуации», — заключила женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря стало известно, что Еврокомиссия предоставит Эстонии финансовую помощь в размере €10,1 млн на компенсацию расходов, связанных с поддержкой украинских беженцев.