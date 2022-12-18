Аксёнов заявил, что порты Крыма могут стать южными морскими воротами ЕАЭС
Симферополь, 18 декабря, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Порты Крыма Белоруссия сможет использовать как южные морские ворота Евразийского экономического союза, заявил 18 декабря глава российского региона Сергей Аксёнов.
Он рассказал, что Крым до конца года намерен подписать соглашение с витебским правительством. Касаться договорённости будут торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Отметив, что Белоруссия рассматривает производство на территории Крыма в качестве площадки «для локализации белорусских сборочных производств», Аксёнов в интервью ТАСС заявил:
Крым, отмечает Аксёнов, тесно сотрудничает с Витебской областью. Например, летом российский и белорусский регионы подписали протокол о намерениях сотрудничества на уровне местных правительств.
«В октябре протокол о намерениях сотрудничества заключили свободные экономические зоны Крым и «Витебск», — добавил глава Крыма.