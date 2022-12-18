Симферополь, 18 декабря, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Порты Крыма Белоруссия сможет использовать как южные морские ворота Евразийского экономического союза, заявил 18 декабря глава российского региона Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

Он рассказал, что Крым до конца года намерен подписать соглашение с витебским правительством. Касаться договорённости будут торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Отметив, что Белоруссия рассматривает производство на территории Крыма в качестве площадки «для локализации белорусских сборочных производств», Аксёнов в интервью ТАСС заявил:

«Мы готовы предложить Республике Беларусь использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза».

Крым, отмечает Аксёнов, тесно сотрудничает с Витебской областью. Например, летом российский и белорусский регионы подписали протокол о намерениях сотрудничества на уровне местных правительств.

«В октябре протокол о намерениях сотрудничества заключили свободные экономические зоны Крым и «Витебск», — добавил глава Крыма.