Париж, 18 декабря, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон просит не принимать «маленьких решений» и сделать «максимум» за два дня до окончания COP 15 по биоразнообразию в Монреале (Канада), передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

За два дня до окончания COP 15 Эммануэль Макрон опубликовал в социальной сети Twitter обращение, в котором говорится о необходимости «сделать все, чтобы защитить биоразнообразие».

По словам лидера Франции, наиболее уязвимые страны являются домом для всего богатства биоразнообразия, необходимо увеличить финансирование, чтобы поддержать их, сделать всё возможное. Эммануэль Макрон заявил, что Франция удвоит до одного миллиарда евро в год свою помощь странам для охраны природы, и призвал участников COP 15 присоединяться.

«Мое послание нашим партнерам: давайте не принимать мелких решений, давайте делать максимум! Давайте вместе добьемся самого амбициозного соглашения. Это нужно миру», — написал Эммануэль Макрон в соцсети.

«Защита 30% суши и океанов — это то, что мы сделали во Франции. 33% нашей территории уже пользуются статусом защиты, и мы создали вторую по величине морскую охраняемую территорию на нашей планете. Давайте сделаем это глобально», — говорится также в сообщении главы французского государства.

Напомним, задача COP 15 по биоразнообразию состоит в том, чтобы заключить к 19 декабря соглашение по биоразнообразию, столь же историческое, как соглашение Парижа по климату в 2015 году.