Тель-Авив, Израиль, 18 декабря, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Обвиняемый в нарушениях в сфере безопасности палестинский правозащитник Салах Хамури 18 декабря депортирован из Израиля во Францию, пишет The Jerusalem Post.

(сс)Alain Bachellier Правозащитник Салах Хамури

В Израиле местные власти лишили палестинца, гражданина Франции, статуса постоянного жителя Иерусалима. Затем его отправили во Францию рейсом из аэропорта Бен-Гурион.

Напомним, в Израиле Хамури преследовали за то, что он является членом организации, которую в стране объявили террористической — Народный фронт освобождения Палестины.

В Израиле он провёл под арестом несколько месяцев, а во Францию его депортировали как гражданина этой страны.

Читайте также: В Израиле освободили франко-палестинского адвоката