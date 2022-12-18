Луганск, 18 декабря, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Ракеты для используемых боевиками Киева американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS являются несовершенными, так как у них боевая часть нередко не срабатывает. Об этом 18 декабря рассказали журналистам представители ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«Ракеты М31 от РСЗО HIMARS M142 несовершенны, и уже более пяти случаев на нашем примере, когда идёт несработка боеприпаса, то есть боевой части взрыватель не подал импульс для срабатывания», — заявил замглавы представительства ЛНР в СЦКК Роман Иванов.

Также представители СЦКК рассказали, что такие фрагменты и поражающие элементы ракет HIMARS были обнаружены при осмотре последствий обстрелов мирных городов и районов ЛНР.

При этом они уточнили, что отличием осколочно-фугасных ракет М31 для РСЗО HIMARS M142 являются желтый цвет корпуса и внутренняя часть боевой части реактивного снаряда, имеющего характерную насечку в виде ромбов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики киевского террористического режима в ночь на 18 декабря обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую.