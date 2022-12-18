Симферополь, 18 декабря, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Заявление греческих властей о готовности передать Киеву зенитно-ракетные комплексы С-300 дестабилизирует положение Греции, противоречит её национальным интересам, сообщил 18 декабря постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

Назвав инициативу Греции «бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России», Мурадов подчеркнул, что, помогая таким образом Киеву, Афины подрывают свои же национальные интересы, «о чём уже громко заявляет греческая общественность».

Подобными действиями власти Греции обрекают страну на ослабление её обороноспособности. В своё время, напомнил Мурадов, Россия поставляла Греции и Республике Кипр комплексы С-300, исходя из дружественных отношений.

«Будучи в то время послом России на Кипре, могу напомнить, что против России они не работают, так как оснащены системой распознавания «свой — чужой», — сказал Мурадов в интервью РИА Новости, добавив, что передача комплексов С-300 Киеву способна «радикально подорвать греческий оборонительный потенциал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о готовности передать Киеву С-300 объявил 16 декабря греческий министр обороны Никос Панайотопулос.