Донецк, 18 декабря, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Политической ошибкой руководства Советского Союза можно считать включение Донбасса в состав Украинской ССР. Такое мнение высказал бывший посол Донецкой Народной Республики (ДНР) в России Родион Мирошник.

Nicolay Sidorov Украинская ССР в 1922 году

«Отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, считавшего, что Новороссия, как и УССР, ни при каких условиях не отделима от Российского государства», — приводит его слова РИА Новости.

Также Мирошник отметил, что Донбасс за время своей истории развивался за счёт российского государственного подхода и стратегии и теперь обязательно будет освобождён РФ от «иностранных военных колонизаторов», после чего его восстановят для работы «на благо большого русского народа и русского государства, где займет свое достойное место, как это и предвидел Пётр Великий триста лет назад».

Отметим, 18 декабря 1722 года российский император Пётр I издал указ «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд», который стал началом создания в России угольной отрасли и способствовал промышленному освоению Донбасса.