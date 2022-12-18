Генсек ООН осудил нападение на миротворцев в Мали
Нью-Йорк, США, 18 декабря, 2022, 09:17 — ИА Регнум. С осуждением нападения на полицейский патруль миссии ООН, которое произошло в Мали 16 декабря, выступил генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает Синьхуа.
Генсек ООН указал на то, что нападение на миротворцев может квалифицироваться международным судом как военное преступление. Со своей стороны власти Мали должны найти и наказать виновных, подчеркнул глава ООН.
В своём обращении по поводу случившегося Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших, правительству и народу Нигерии.
Напомним, во время патрулирования возле города Томбукту боевик застрелил двух офицеров — нигерийских миротворцев, представителей главы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Ещё четверо миротворцев были ранены.