Нью-Йорк, США, 18 декабря, 2022, 09:17 — ИА Регнум. С осуждением нападения на полицейский патруль миссии ООН, которое произошло в Мали 16 декабря, выступил генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает Синьхуа.

Официальное интернет-представительство президента России Антониу Гутерреш

Генсек ООН указал на то, что нападение на миротворцев может квалифицироваться международным судом как военное преступление. Со своей стороны власти Мали должны найти и наказать виновных, подчеркнул глава ООН.

В своём обращении по поводу случившегося Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших, правительству и народу Нигерии.

Напомним, во время патрулирования возле города Томбукту боевик застрелил двух офицеров — нигерийских миротворцев, представителей главы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Ещё четверо миротворцев были ранены.