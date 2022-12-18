Берлин, 18 декабря, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Торговой войной между близкими союзниками угрожает ответ Европейского союза на недавно принятый Вашингтоном закон о снижении инфляции (IRA). Об этом 18 декабря говорится в статье Тобиаса Кайзера для немецкого издания Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

В материале отмечается, что в ходе состоявшегося на нынешней неделе саммита Евросоюза ведущими европейскими политиками было проведено обсуждение реакции сообщества на «крупномасштабное промышленно-политическое наступление» президента США Джо Байдена.

Также Кайзер уточнил, что в случае, если в этом вопросе победят сторонники «жёсткой линии», и в первую очередь Франция, появится угроза «трансатлантической гонки субсидий», усиления протекционизма в Европе и торговой войны с США, а интервенционизм сообщества будет необходимо финансировать путём увеличения общего долга ЕС.

«Это взрывоопасная смесь. Франция, в частности, настаивает на решительном европейском ответе», — говорится в публикации.

При этом указывается, что в качестве ответных мер на американский закон IRA обсуждаются такие «немыслимые» до этого шаги, как введение правила «покупай европейское» в сфере субсидий и государственных закупок.

«Новые протекционистские меры могут привести к тому, что ЕС окажется втянутым в торговую войну с США», — добавил Кайзер.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС действовать «быстрее» в своём ответе, чтобы помочь отрасли и поддерживать «честную конкуренцию» с Соединенными Штатами перед лицом их обширного плана субсидий, закона о снижении инфляции (IRA).