Чарикар, Афганистан, 18 декабря, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Пожар произошёл в ночь на 18 декабря в афганской провинции Парван: один человек погиб, 34 пострадали, сообщили в местной полиции.

ArmyAmber Афганистан

Произошёл пожар на дороге: автомобильная цистерна вспыхнула внутри тоннеля Саланг во время рейса в Кабул из провинции Баглан.

Комментируя случившееся, глава службы безопасности Парвана Азизулла Омар сообщил, что погиб пожилой мужчина, все пострадавшие — также мужчины.