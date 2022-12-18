Вашингтон, 18 декабря, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Киевский режим проиграл в конфликте с Россией, так как ему некем восполнить потери в рядах боевиков ВСУ, в то время как российская сторона приступила к четырехкратному увеличению численности своих Вооружённых сил. Об этом 17 декабря заявил бывший сенатор штата Виргиния, полковник ВС США в отставке Ричард Блэк в ходе организованной Институтом Шиллера видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Идущее сейчас сражение за Бахмут (так в Киеве называют город Артёмовск Донецкой Народной Республики (ДНР). — Прим. ред.) на Украине постепенно стало катастрофой для украинской армии, поскольку Россия успешно приступила к четырёхкратному увеличению своих вооруженных сил к началу следующего года», — сказал он.

Также Блэк отметил, что руководство ВСУ тысячами бросает киевских боевиков под Артёмовск, так как, по его мнению, у него нет никакого решения на этом направлении, в результате чего российские военные постепенно здесь побеждают.

«Украина проигрывает в Бахмуте (Артёмовске. — Прим. ред.), и это свидетельствует о том, что это становится крупным стратегическим сражением войны», — пояснил бывший американский сенатор.

При этом он отметил, что считает низкой вероятность дальнейшего наступления ВСУ на российские войска, и напомнил заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах погибших в ходе военных действий боевиков киевского террористического режима.

«Количество погибших украинцев просто шокирует. Целое поколение украинцев сейчас гибнет в боях. Украинское население слишком мало, чтобы восполнить потери своей армии. Война проиграна», — заключил Блэк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку российских войск в зоне проведения спецоперации на Украине.