Пхеньян, 18 декабря, 2022, 08:46 — ИА Регнум. На поминальной церемонии по случаю 11-й годовщины смерти Ким Чен Ира — главы Северной Кореи в период 1994–2011 гг. — нынешний глава государства Ким Чен Ын не присутствовал, сообщает 18 декабря Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Мероприятие состоялось накануне, 17 декабря, в Кымсусанском дворце Солнца в Пхеньяне. Участвовали в церемонии представители Трудовой партии Кореи, члены постоянного комитета Верховного народного собрания КНДР, члены северокорейского правительства, представители вооружённых сил.

На церемонии были традиционно сделаны фотографии, на которых нет Ким Чен Ына. Нет на снимках и Ким Ё Чжон — сестры главы Северной Кореи. Это первый случай, когда Ким Чен Ын не участвовал в мероприятиях по случаю годовщины смерти отца.

Напомним, Ким Чен Ир скончался 17 декабря 2011 года в возрасте 69 лет. Власть в Северной Корее перешла к его сыну Ким Чен Ыну.