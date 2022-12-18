Белград, 18 декабря, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Съезд Сербской социалистической партии (СПС) первого вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича покинул из-за выступления бывшего премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, которое носило антироссийский характер, посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Он написал об этом 18 декабря на своей странице в одной из соцсетей.

Mil.ru И́вица Да́чич

«Был вынужден в самом начале покинуть съезд СПС из-за продемонстрированного участникам видеообращения греческого оппозиционера Ципраса, который пустился в абсолютно беспочвенные, лживые обвинения в адрес России, принялся поливать грязью мою Родину», — написал он в своём сообщении.

Также посол РФ выразил сожаление по поводу того, что из-за этого он не смог присутствовать на указанном съезде, когда на нём выступал президент Сербии Александр Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря глава четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что страны Запада собираются принудить Сербию согласиться с «государственностью» непризнанного Косова.